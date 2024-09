Més productivitat i finançament: Els deures de PIMEC al govern del PSC

En un acte celebrat al col·legi d’Economistes de Catalunya, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha posat deures al nou govern en matèria econòmica. Per un costat, exigeix una millor gestió del diner públic destinat a les polítiques per generar llocs de treball. Tot plegat,, lamentant que la productivitat de les empreses és cada vegada pitjor per la falta de mà d’obra i de talent tot i presentar un atur al voltant del 10%. "No pot ser que es destinin el 83% de les partides destinades a polítiques actives per pagar subsidis", lamenta Cañete.

Un problema que es magnifica si sumem les traves burocràtiques que enfronten les empreses i la fiscalitat. Catalunya perd en en competitivitat respecte altres comunitats per la pressió fiscal que sotmet al món empresarial. Per això Cañete reclama que es compleixi l’acord entre el PSC i Esquerra republicana sobre el finançament singular per a Catalunya. I defensa un element clau com és l’ordinalitat per "nordir econòmicament aquelles comunitats que són una font de riquesa per la resta d’Espanya", apunta Cañete.

Assegura que la millor manera per convèncer la resta de comunitats autònomes és "fent pedagogia" i explicant que l’acord en cap cas nega el concepte de solidaritat perquè la resta del territori segueixi rebent els diners necessaris per garantir els serveis públics que necessita la societat.