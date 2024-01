Més de la meitat de les dones té "molta por" de patir una agressió sexual al carrer

Segons el tercer baròmetre Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, 7 de cada 10 dones assegura que té por de patir un atac de caire sexual i un 52% en té "molta por". Una percepció de risc que també es repeteix davant una possible agressió o robatori. En canvi, aquesta possibilitat preocupa molt menys al col·lectiu masculí. De fet, un 25% dels homes declara no tenir cap mena de por de patir un robatori; un 33%, una agressió i un 62%, una agressió sexual.

Mesures a favor de la igualtat

Pel que fa a les mesures a favor de la igualtat i la conciliació laboral, 7 de cada 10 consultats està molt d’acord o d’acord amb la introducció d’un permís de dol de tres dies a les famílies que perden un embaràs en els primers mesos de gestació i del permís de 8 hores recuperables per a les treballadores que tinguin una regla o una menopausa molt dolorosa. Tot i això, s’observen diferències entre les respostes dels enquestats en funció del sexe i edat. Els homes menors de 24 anys són els que mostren un suport més tebi o indiferència respecte aquestes mesures.

Recel pels MENA

També s’ha preguntat als catalans sobre com veurien que s’instal·lés un centre per a menors estrangers no acompanyats, els coneguts com a MENAs, al municipi o barri. Un 41% ho rebutja contundentment. La negativa, però, és encara més àmplia si aquest centre estigués al costat de casa seva. En aquest cas, un 47% dels enquestats està en contra o molt en contra.

En l’àmbit social, també hi ha un ampli suport a la possibilitat d’introduir un impost per finançar l’atenció a la dependència i de què l’administració garanteixi un habitatge a les person sense llar que portin més d'un any dormint al carrer. També és majoritària la corrent a favor d’implantar mesures alternatives a la presó davant delictes poc greus.

D’alta banda, els grans esdeveniments esportius també gaudeixen d’un important suport social. Més de la meitat de la població està a favor que Barcelona i/o Catalunya acollin un gran premi de la fórmula 1 o de motociclisme, la Vuelta a Espanya o la Copa Amèrica de vela.

La política lingüística

Pel que fa a la política lingüística de la Generalitat, un 70% dels enquestats avala que es garanteixi que els nenes i les nenes dominin el català i el castellà i que tothom pugui ser atès en aquestes dues llengües. Això sí, aquest consens perd força si tenim en compte la llengua habitual dels enquestats. El suport dels que tenen el castellà com a principal idioma no és tan entusiasta i només una mica més de la meitat està d’acord amb reforçar l’ensenyament del català a les persones immigrades. Els catalanoparlants són els que estan més preocupats per la presència del català en el món digital.