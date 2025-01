Més intervencionisme, menys especulació

El govern central augmenta l’intervencionisme de l’Estat per revertir el problema del lloguer a Espanya. "La situació és crítica i requeriex de mesures contundents", diu el president del govern, Pedro Sánchez. Ara, el PSOE y Sumar jugaran amb els impostos per incentivar els propietaris i dissuadir els especuladors. I així és com Sánchez vol revertir el desequilibri actual entre l’oferta i la demanda, sent aquest el principal problema que pateixen el llogaters a Catalunya. I una de les mesures més destacades és la creació d’un sistema de garanties públiques per protegir propietaris i inquilins. I sota aquest paraigües, el govern central començarà a avalar ja aquest any els lloguers a menors de 35 anys. Un model que s’aplica ja fa força anys a França.

A més, proposaran al congrés l'exempció fiscal de l’IRPF a aquells propietaris que lloguin els seus pisos segons el preu de l’índex de referència, estiguin o no en zones tensionades. Un fet que valora positivament el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues... tot i que alerta de la disconformitat que podrien mostrar els arrendadors. En declaracions a Onda Cero, ha assegurat que "la diferència entre el preu de mercat i el de referència és tal que la reducció fiscal no cobreix les pèrdues".

A més, Sánchez ha assegurat que el seu govern mantindrà les ajudes directes als inquilins. De fet, ha anunciat un nou pla que faran públic properament i que entrarà en vigor a partir del 2026. El president té coll avall que així tothom surt guanyant.

Pel que fa a la construcció de nou habitatges, en cap cap ha parlat de partides pressupostàries. Per tant, cap mesura que hagi pogut anunciar el preveu que tingui un impacte a curt termini.

Pisos turístics

I un altre gran pilar d’aquest paquet de mesures és el d’evitar que es pugui fer negoci d’un dret fonamental com és el de l’habitatge. De fet, el president ha situat al centre de la diana els pisos turístics.

I és precisament el model d’allotjament que vol regular Salvador Illa i abolir a Jaume Collboni. En aquest cas, també proposarà al Congrés que s’aprovi una reforma fiscal "perquè els pisos turístics tributin com un negoci", seguint així la nova directiva europea i equiparant-los, per exemple, amb els hotels.

A més, limitaran la compra d’immobles a extrangers extracomunitaris no resident, increment la càrrega fiscal al 100% del valor de l’habitatge que vulguin adquirir.

A la contra

Sembla, però, que això no és suficient per al sindicat de llogateres, que lamenta que cap de les 12 mesures presentades solucioni els problemes que porten anys denunciant. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha qualificat la compareixença del president de "brindis al sol".

De fet, Arcarazo ha amenaçat amb convocar una nova vaga multitudinària com la celebra el passat 23 de novembre.