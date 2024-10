Més de 120.000 infants de Catalunya no poden gaudir d’una bona visió pel cost que suposen les ulleres o les lents de contacte. Això representa un 8% de la població infantil de tot el territori.

Així es desprèn de l’informe ‘Radiografia de la pobresa visual infantil a Espanya 2024’, que porten a terme Visión y Vida i Correos Express.

En la presentació de l’informe s’ha constatat que la pobresa visual infantil persisteix i que, en els darrers anys, la xifra d’afectats ha disminuït molt poc. Amb tot, el president de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha avisat que no poder veure bé dificulta la vida d’un infant, i també afecta al seu rendiment educatiu.

Peticions

Alsina ha apuntat que, per revertir la situació, primer s’han de detectar tots els nens i nenes del territori que no veuen bé i no porten ulleres. I és que, segons l’estudi, gairebé el 60% de les famílies no porta els seus fills a l’oftalmòleg a fer-se revisions anuals.

És per això que reclamen al govern central que promogui controls de la vista als centres educatius i un Pla Estatal de Salut Visual per detectar els possibles problemes i oferir ajudes a la població més vulnerable.