'Merlí' és la nova sensació al parc d'atraccions Tibidabo

El parc d’atraccions Tibidabo, a Barcelona, està vivint un gran estiu. I és que acaba d’estrenar una nova atracció que permet veure una panoràmica de 360 graus de tota la ciutat. Es podran imaginar la vista... impressionant! Tot plegat en caiguda lliure de 52 metres que fa la sensació d’estar volant. En Joan Campà ens ha explicat que un cop pugen les cadires on van els usuaris, es fa una volta per veure la visió de tota la capital catalana i després s'activa la caiguda, que dura uns dos segons.

El terror, protagonista al parc

El parc ha obert aquesta temporada un nou espai on els visitants poden conèixer i fer fotografies als personatges més famosos de les pel·lícules de terror. A més, també està obert espai CreaTibi Robotics by LEGO Education, que s'ha convertit en una part educativa amb la col·laboració d'Abacus i LEGO. Així doncs, a banda de les atraccions també hi ha una part educativa