Martina Puigvert, la millor xef jove del 2023: "Em comprometo a donar visibilitat a totes les dones que tenen ganes d'estar en l'ofici"

En una entrevista a la Brúixola, la millor jove xef del 2023 segons la guia Michelin, Martina Puigvert, ha explicat que li agradaria ser un referent per a les dones que es volen dedicar a la gastronomia: "Tan debó". Tot i així, Puigvert ha reconegut que ella, personalment, "ha viscut de forma molt natural" el lideratge femení, amb dones referents a la seva vida, com la seva mare - Fina Puigdevall, cuinera i gerent de Les Cols - o la seva àvia. En tot cas, reconeix que "queda molta feina per fer" i s'ha compromès a "intentar ajudar a donar suport i visibilitat a les dones que tinguin il·lusió i ganes d'estar en aquest ofici".

Molt agraïda amb el guardó

La cap de cuina del restaurant Les Cols ha explicat que està "molt agraïda" amb aquest premi que també reconeix la feina d'un projecte compartit amb la família i amb l'equip, com és el de Les Cols d'Olot. També ha assegurat que no s'imagina estar fora de la Garrotxa: "A Olot ens sentim com a casa, no tindríem el projecte en un altre lloc, ens dona molta força tenir-lo a la masia on va néixer la mare i on encara hi viu l'àvia". També ha reivindicat els productes de proximitat i portar a la cuina "el nostre paisatge" de la mà de productors i agricultors: "La primera trucada que he rebut ha estat de la Pilar. Surt al mòbil, com Pilar, espàrrecs i mores".

Una tercera estrella Michelin?

La Martina Puigvert reconeix que, després d'aquest guardó, la voluntat és "seguir evolucionant i creixent". Preguntada per si un dels reptes és aconseguir una tercera estrella Michelin, la cap de cuina de Les Cols ha reconegut que els faria "il·lusió", "fer-ho amb la gent que ens acompanya amb passos petits i ferms".