Dr. Martín Iriondo: “Tot i que de manera inconscient, és molt important pel nadó el fet d’estar a prop dels seus pares”

El naixement d’un fill és, sens dubte, un dels millors moments en la vida de mares i pares... Una felicitat que s'intensifica encara més quan t’emportes al teu nadó a casa per primera vegada... Però hi ha famílies que no ho poden fer quan voldrien i que han de deixar el seu fill, que s’ha de quedar ingressat perquè té algun problema de salut.