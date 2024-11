Martí Gironell ens porta a Montserrat en el context de la Guerra Civil

En Martí Gironell ens porta una història que passa tan bon punt esclata la Guerra Civil el juliol del 1936. El jove orfe Benet Nomdedéu, de només onze anys, es queda a l’escolania de Montserrat mentre els altres monjos i escolanets abandonen la muntanya. Sense un altre lloc on anar, en Benet és acollit per Carles Gerhard, el comissari de Montserrat, i la seva família. L’abadia es transforma en hospital, impremta, centre cultural i lloc de refugi per ordre del govern de la Generalitat de Catalunya. En Benet acaba sent testimoni de moltes de les coses que passen allà i també coneix els personatges que transiten per l'abadia, com el president Lluís Companys, l’artista Bella Dorita i el tenor Emili Vendrell. La muntanya del tresor, de Martí Gironell, ens apropa a un capítol poc conegut però vital de la nostra història i ens mostra com Montserrat va esdevenir un refugi providencial per a la supervivència d’un dels símbols més estimats de Catalunya.