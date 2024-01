El Maresme aposta per l'aigua regenerada

En aquest context de sequera les ciutats i els municipis estan aprovant mesures per pal·liar els seus efectes... els hem anat explicant com Girona ha decidit tancar les dutxes de les piscines i dels equipaments esportius, o com l’AMB està estudiant baixar la pressió de l’aigua a les localitats que superin el llindar de 200 litres per persona i dia.

Ara és la comarca del Maresme la què ha reaccionat: ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua poder utilitzar aigua regenerada per al reg de parcs i la neteja de jardins.

Solucions a la sequera

Mataró compta amb una planta depuradora que, generalment, torna a llençar l’aigua al mar... Ara el Consell Comarcal del Maresme vol donar-li una segona vida a l’aigua residual que arriba a la depuradora, un cop es tracti adequadament.

És per això que han inaugurat una nova planta pilot, que s’ubica en un gran contenidor a tocar de la planta depuradora, que tracta l’aigua per fer-la apta per a nous usos.

Des del Consell expliquen que l’objectiu és posar aquesta aigua a disposició dels ajuntaments per al reg de parcs i jardins, i la neteja de carrers.

L’aigua es tractarà en tres fases diferents... a primera és una filtració multicapa que ja elimina el 90% dels sòlids i el 50% de la terbolesa de l'aigua. La segona fase és un sistema d'ultrafiltració que permet eliminar la terbolesa de l'aigua fins a valors molt baixos... i en la fase final s'aplica osmosi inversa per tal d'eliminar sals i contaminants orgànics.

Per fi plou

Qui ha estat present en aquest acte és el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, qui ha destacat la importància que suposen les pluges per Catalunya.

Aquest divendres ha plogut, però el conseller lamenta "que sigui pluja d'un dia". Recorda que som immersos en la sequera més greu que ha patit mai des que es tenen dades... fa més de 100 anys. Ja són 39 mesos i dia rere dia la capacitats dels embassaments segueix baixant. Si es supera el llindar del 16%, entrarem en fase d'emergència.

Es preveu que hi entrem a principis de febrer.