La manca d'intèrprets professionals fa que moltes vegades siguin els mateixos alumnes el que hagin d'assumir aquest rol a les escoles o, fins i tot, entre els seus familiars. El grup MIRAS -Mediació, Interpretació i Recerca en l'ambit social de la UAB- ha elaborat un estudi per conèixer quina és la realitat. També ha creat un seguit d'eines per sensibilitzar el papers d'aquests infants i joves que esdevenen intèrprets. Aquestes eines són un manual per a professors, videojocs, vídeos de sensibilització i inforgrafies.