La marcha de Jordi Cruyff

Jordi Cruyff, además de su buena sintonía con el entrenador, es un hombre que conoce perfectamente el fútbol europeo y mantiene buenos contactos con la mayoría de los grandes equipos del fútbol internacional. Su don de gentes, su apellido y su talante ayudaron mucho en la gestión y la formación de este nuevo Barca. Él fue el gran impulsor de la llegada de los futbolistas de la Premier, del estilo de los Christensen, Aubameyang o perfiles como Kessie para darle un mayor físico al equipo.

Supo trabajar en armonía perfectamente con Alemany y coordinar con Xavi la formación de un equipo suficientemente competitivo como para ganar la liga e ir creciendo poco a poco. De perfil discreto y poco amigo de ponerse medallas. Jordi Cruyff ha hecho un gran trabajo y se va por la puerta grande. Se va dejando grandes amigos y habiendo hecho un grupo de trabajo extraordinario. Parece ser que buscar a nuevos retos e incluso alguno podria ser el de sentarse en el banquillo de algún equipo la próxima temporada. Nada está descartado porque la honradez del hispano holandés hace que se vaya del Barcelona, con una oferta para continuar, sin tener nada firmado ni comprometido con ningún otro club.

El problema ahora lo tiene el Barcelona para cubrir un doble vacío que dejan la marcha de Alemany y de Jordi Cruyff.

Toda la estructura deportiva, al menos su cúpula que tanto trabajo hecho los últimos tiempos y que tanto tiene que hacer todavía en este mercado veraniego. Todos los dedos señalan a Deco como su sustituto pero falta por saber si será el solo capaz de realizar las gestiones que hasta ahora realizaban Mateu Alemany y Jordi Cruyff, que realizaron la revolución que ha vivido el club en los dos últimos años .

Otro tema significativo es la facilidad con la que van abandonando el club los altos ejecutivos de casi todos los departamentos y que sería muy largo enumerar. Es verdad que Joan Laporta pasa por ser un presidente intervencionista, muy presidencialista y eso puede pasarle factura en lo bueno y en lo malo. Las decisiones las suele tomar él y delega poco y es muy intervencionista.

La llegada de Deco no está exenta de polémica pues no en vano hasta hace pocos días habrá sido representante de futbolistas e incluso algunos de ellos en la plantilla del Barcelona, y no es lo mismo estar a un lado de la mesa que al otro. Tiene experiencia en negociaciones a nivel Representante y falta por ver si lo sabrá aplicar en el club.

Madera de ojeador y de fútbol tiene evidentemente domina el mercado futbolístico. Apuesta arriesgada de Laporta en un momento de revolución y de Maximo retoques en la plantilla y en la que el margen de error es muy escaso.