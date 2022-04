El març marca un canvi de tendència en els embassaments

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics, Enrique Velasco, ha reconegut que els increments no han estat “significatius” i no han compensat “el dèficit de pluges” que hem acumulat. Tot i així, Velasco ha assegurat que la situació ha millorat, amb un creixement de l’1% a l’àmbit del Ter Llobregat i, especialment, del 23% a Darnius Boadella. En canvi, l’embassament del sistema Siurana Riudecanyes és més preocupant. “És una mica diferent de la resta, és probable que no entri en fase de sequera però la disponibilitat de recursos és menor i en la comissió de desembassament haurem de pactar com es distribueixen els volums disponibles”, ha apuntat Velasco. Aposta per la dessalinització En l’actual fase de prealerta de sequera, l’ACA també està treballant en la dessalinització (tractament de l’aigua de mar per fer-la potable) “per produir 2 metres cúbics per segon i guardar el màxim d’aigua possible en els embassaments per estirar aquests recursos el màxim de temps possible si no plou”. Restriccions a 22 municipis de l’Alt Empordà El cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics també ha explicat que es mantenen les restriccions en 22 municipis de l’Alt Empordà per la situació de l’aqüífer. “És com un riu subterrani, hem de veure en quina quota s’estabilitza després de les pluges per saber el seu nivell d’ompliment i decidir si canviem el nivell declarat de sequera o no”.