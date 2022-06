Avui en Manuel Moreno Lupiáñez ens porta la segona part de la seva particular anàlisi de la pel·lícula ‘Godzilla vs. Kong’. Godzilla és capaç de llançar un raig d’energia per la boca. Hi ha animals amb capacitats de crear verí, d’altres tinta. Ens preguntem si podria existir un animal que creés energia per ell mateix.