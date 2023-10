La manca d’interès dels més joves pel feminisme és "un reflex" del que ja passa en altres sectors de la societat

Aquest dijous transcendien les dades de l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), segons les quals els homes de la Generació Z, d’entre 16 i 26 anys, són el grup social menys interessat per les mobilitzacions feministes. Molt per sota de les seves companyes de generació. Doncs bé, els experts asseguren a Onda Cero que és un reflex del què ja passa en altres sectors de la societat.

Els experts posen per davant que les dades quantitatives són difícils d’interpretar, però quan s’estudien les respostes dels joves poden passar dues coses: o bé, que les respostes avancin una tendència que encara no s’ha vist al conjunt de la societat, o bé que siguin reflex del què veiem al món dels adults. Jordi Mir, responsable del Centre d’Estudis de Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra, aposta per la segona opció: "No els interessa, no estan preocupats o no hi volen participar perquè no acaben de tenir clar exactament quines són aquestes reivindicacions. Fins i tot, pel que es diu a casa o des de determinats altaveus o projectes polítics, és possible que hi ha qui ho vegi com un qüestionament de la pròpia identitat".

En aquesta equació cal sumar-hi que, segons el CEO, han crescut els homes joves que s’ubiquen a la dreta (un 15%) i a l’extrema dreta (un 9%). El professor Mir explica que, veient com en els últims anys han crescut les opcions d’extrema dreta en els resultats electorals, és inevitable que repercuteixi en els joves: "Seria estrany que el creixement de Vox en els últims anys no tingués una repercussió entre els sectors més joves. Un cop en senten a parlar o veuen que és una opció possible, també s'identifiquen amb ella".

Aquest professor subratlla que, per primera vegada a la història, el feminisme s’ha convertit en un moviment de masses. D'aquesta manera, és comprensible -assegura- que això generi una resposta des dels sectors que no comparteixen aquestes idees.