La maldición del premio precoz: Tatum O'Neal

Esta noche en la sección “Esto tiene premio” de Nits de Radio de la madrugada de Onda Cero Catalunya, analizamos las consecuencias de ganar un premio demasiado pronto. En teoría, un premio no es otra cosa que una excusa para disfrutar el gozo de ser reconocido, pero ¿qué pasa si el premio llega antes de que seas consciente de lo que significa ser premiado? ¿Condena tu desarrollo posterior en aquel ámbito en el que has sido premiado?

[audio disponible con parte en catalán y parte en castellano]

Eso le pasó a Tatum O´Neal. Como nos cuenta nuestro escritor de cabecera, Víctor Ruiz Novel, la hija de Ryan O´Neal tuvo la inmensa dicha de ganar el Oscar a la mejor secundaria a la edad de diez años. A día de hoy, aún es la ganadora más joven que nunca haya existido en los Oscars, y quizás el hecho de cómo se desarrolló su vida posterior, se intenta no premiar estos perfiles tan tempraneros en el arte. Y es que a partir de ese día feliz, la infelicidad, las carencias emocionales en sus relaciones personales o la drogadicción entran en juego. Una niña con premio, una hija no querida, una actriz fallida. Novia y esposa de famosos, hoy sacamos a relucir lo humano, lo brillante, lo inesperado de la vida y milagros de Tatum O´Neal.