A Madrid no hi ha castanyeres!

La primera diferència entre Barcelona i Madrid que ha detecta l'Ethan aquesta tardor ha estat la manca de castanyes i de castanyeres. Diu que no n'hi ha pels carrers de la capital. Això sí, ha trobat 'barquilleros' que venen 'barquillos'. És a dir: com les nostres neules, però una mica més gruixudes. Amb tot, aquest jove català també ha tingut problemes lingüístics allà. Per exemple, ha demanat un 'lote' de Nadal, quan allà es diu 'cesta'. També ha demanat aigua 'natural', quan allà s'anomena 'del tiempo'. Ens ha recomanat anar a visitar San Lorenzo del Escorial i El Rastro dels diumenges.