L'OPA del BBVA sobre el Sabadell es complica per moments

Ja s’ha acabat el termini inicial de 6 mesos que tenia la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per decidir sobre la viabilitat de l’OPA. Doncs han prorrogat l’anàlisi, entrant en una segona fase on s’escoltarà l’opinió del Banc Sabadell i de tercers que puguin resultar afectats per l’operació. Des del món acadèmic, asseguren que es deu als possibles efectes d’un excés de la concentració bancària.

Si la CNMC no hi veu problemes des d'un inici, permet que les operacions es duguin a terme durant la primera fase de l'anàlisi. Ara bé, en aquest cas, "s'ha vist que la invesitgació no ha estat suficient per determinar quin impacte pot tenir sobre la competència", apunta a Onda Cero l'Enric Rello, profesor de economia y empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.

Ara, aquest procés es podria llargar 6 mesos més. Un moviment que, a priori, afavoreix l'estratègia de desgast del Sabadell i deixa enlaire l’interès que puguin mantenir els accionistes del BBVA un any després del llançament de l’OPA. "Probablement els plans i la situació macroecocòmica canvien", un fet que podria conduir al BBVA "a retirar l'oferta".

De fet, el conseller delegat del BBVA, Omur Genç, ha anunciat que segueixen interessats en l’operació però que no dubtaran en retirar-se si els seus accionistes no treuen beneficis. El govern central, per la seva banda, guanya temps abans de donar una resposta definitiva.