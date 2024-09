La lluna de mel política de Salvador Illa

Aviat es compleixi un mes des de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya, unes setmanes que l'Adrián Caballero ha analitzat en clau de comunicació política. Els inicis han estat "semblants al seu perfil". Un Illa que creu que "no canviarà el to", ja que és el que "l'ha portat fins al govern de la Generalitat".



Illa transmet als catalans "tranquil·litat, experiència, calma i la sensació que sap què dir", ens explica l'Adrián Caballero. Respecte a la seguretat que dona als ciutadans el fet que el PSC compleixi el pacte amb ERC ha afirmat que "la seguretat era necessària abans de la investidura".