Lluc Crusellas, mestre xocolater: "Tenim una varietat increïble a casa nostra"

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, PEFC Catalunya, ha editat un llibre sobre el paper que tenen els boscos a la gastronomia. Es titula "El Bosc a Taula" i s'ha escrit en col·laboració amb els vint millors xefs de la cuina catalana, entre ells, Lluc Crusellas. El pastisser reivindica que "hem de valorar la varietat que tenim a casa" i assegura que la tòfona, la castanya cruixent o els fruits secs són alguns dels aliments que provenen dels boscos i que més utilitza a l'hora de cuinar. Cruselles assegura que cal ser més responsables de l'entorn natural per fer un consum responsable tan pel que fa a la degustació com a l'elaboració dels menjars.



A la seva "Carme Pastisseria" s'ha notat molt el reconeixement que va rebre a París, assegura, i ara viatjarà a Veneçuela per impartir un curs de peces artístiques de xocolata. "Estan passant coses molt boniques. Ho vull compartir, vull gaudir i vull créixer", afegeix Lluc Crusellas.