Al llarg del primer trimestre de l’any, Catalunya ha rebut més turistes estrangers que mai

L'administració valora positivament les xifres a nivell econòmic. Però els preocupa la gestió que se’n fa de l’impacte ambiental i social del turisme. I és que en alguns territoris de Catalunya, sobretot els pobles de costa, ja no poden assumir l’arribada de més turistes.

"En el compromís nacional per a un turisme responsble ja contemplem que hi ha zones on no hi caben més llits, però hi ha d'altres que no.

Per això, la Generalitat fa anys que treballa per desestacionalitzar el turisme i diversificar l’oferta per sectors. Catalunya és una regió atractiva a nivell gastronòmic i l’aposta és promocionar aquesta riquesa que ja està tenint impactes positius arreu de Catalunya.

"Per començar, saben que de mitjana el turista gastronòmic gasta 3 vegades més i busca una oferta d'activitats més àmplies

I és que la despesa al llarg del primer trimestre de l’any s’ha enfilat fins als 5.400 milions d’euros. Un 12% més que el 2019. Sembla, doncs, que Catalunya està preparada per rebre encara més turistes, sense la necessitat d’ampliar l’aeroport del Prat a qualsevol preu i a les postes d’una temporada estival que es preveu molt bona.