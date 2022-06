Lisa, una sèrie per normalitzar l'autisme

Emma Cunill és la protaognista de la websèrie de la Universitat de Vic i comparteix amb la Lisa que, tant ella com el personatge que interpreta, tenen un trastorn de l'espectre autista. L'actriu ens explica en una entrevista a La Brúixola com va ser l'experiència i la importància de normalitzar les persones amb TEA. També parlem amb Joan Frigola, professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Uvic i un dels impulsors dels projecte. Ell ens explica com sorgir la idea i quina és la finalitat de la websèrie.