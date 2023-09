L’IPC repunta dues dècimes a l’agost a Catalunya i es situa en el 2,5% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. D’aquesta manera, la inflació encadena dos mesos consecutius a l’alça... una tendència que s’atribueix a l’encariment dels carburants. Per la seva banda, la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils... ha baixat fins al 6%, dues dècimes menys que al juliol.

Pel que fa als aliments, són un 9,5% més cars respecte a l’any passat. Destaca sobretot l’increment del preu del sucre, més d’un 44%. En canvi, si es compara amb el mes de juliol d’enguany, el preu ha repuntat un 0,1%. Els productes que més s’han encarit han estat els llegums i l’oli i els greixos. En canvi, el preu de la fruita fresca ha baixat un 4,6%.

Reaccions de sindicats i patronal

Des dels sindicats denuncien que l’increment de preus continua empobrint les llars treballadores mentre, diuen, es multipliquen els beneficis empresarials. "És un increment de preus que tenim en paral·lel a la publicació d'uns beneficis empresarials que contrasten amb força", ha raonat el secretari de Treball de Comissions Obreres, Ricard Bellera, que ha afegit: "Des del nostre punt de vista, això reclama mesures de control de preus i polítiques fiscals".

Des de la patronal, alerten que l’augment dels preus dels aliments i les matèries primeres "s’està traslladant" a la resta de sectors. "Aquesta reducció dels preus energètics no s'està traslladant, en canvi, a tots els sectors com s'hauria d'esperar", ha esmentat a Onda Cero el secretari general de Pimec, Josep Ginesta. L'organització insisteix a estendre la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics a la carn i el peix perquè creu que la mesura, tal com està ara, pràcticament no s’ha notat.