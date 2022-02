El líder del PP català confia en guanyar “autonomia” amb Núñez Feijóo

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Alejandro Fernández ha destacat que el president de la Xunta i principal candidat a convertir-se en el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, sempre ha respectat l’autonomia del projecte polític a cada comunitat autònoma: “Ho ha demanat per a ell i també per a la resta. Ho ha dit públicament. S’ha de tenir un projecte per al conjunt d’Espanya però cada comunitat té les seves característiques. Té molt clara aquesta idea”.

Respecte per Casado

El dirigent del PP català ha evitat, però, criticar a Pablo Casado i al fins ara secretari general del partit, Teodoro García-Egea per aquest motiu: “No vull ser un aprofitat, s’ha de ser molt respectuós amb les persones que han dirigit el partit al conjunt d’Espanya durant els últims tres anys i mig; és un lloc molt difícil com ho és també fer-ho a Catalunya, la comunitat autònoma on ser del PP és més complicat”. Tot i això, Fernández ha reconegut que la crisi del PP era “insostenible” i “prou greu” per requerir “un canvi” i un congrés extraordinari per pronunciar-se sobre un nou lideratge al PP.

Candidatura constitucionalista al voltant del PP

Sobre la proposta de Valents de conformar una candidatura constitucionalista que aglutini totes les sensibilitats, Alejandro Fernández ha defensat que el millor paraigües és el de les sigles del PP: “A Catalunya no va sortir bé a les darreres eleccions però Isabel Díaz Ayuso ha estat capaç d’aglutinar tot l’espai de centre-dreta a Madrid; sempre he cregut que la manera més eficaç de fer la confluència és al voltant del PP”.