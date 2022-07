L’Hospital de Sant Pau posa en marxa un programa pioner a Europa de microcirurgia robòtica per a limfedema

Anomenat Symani, el robot ha estat desenvolupat per la companyia Italo-americana MMI en col·laboració amb experts d’arreu del món, com el Dr. Jaume Masià. Aquest robot permet els cirurgians operar amb absoluta precisió aquests pacients. Sant Pau farà entre 8 i 10 intervencions d’aquest tipus al mes emprant aquesta tecnologia El robot Symani reprodueix exactament els moviments naturals de les mans del cirurgià, els copia, aportant un grau de precisió que el cirurgià només pot aconseguir amb una elevada formació i entrenament i en condicions òptimes. Amb això, la cirurgia és molt més reproduïble i fiable, tant per al professional com per al pacient. Amb aquesta tecnologia es pot reproduir una cirurgia d’alt nivell en tots els pacients i ampliar indicacions que estaven fora de l’abast hum. Carles Aguilar entrevista al Dr. Jaume Masià, Director del Servei de Cirurgia Plàstica de Sant Pau i del Hospital del Mar.