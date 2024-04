L'Hospital de Sant Pau posa en marxa la primera Unitat Funcional de Patologia Pleural (UPP) multidisciplinària

El seu objectiu és oferir una atenció transversal i d’excel·lència a aquests pacients millorant els circuits assistencials, el diagnòstic i els tractaments. Aquesta nova Unitat l’integren professionals dels diferents Serveis que intervenen en l’abordatge d’aquesta patologia: Pneumologia, Cirurgia Toràcica, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, i els equips d’ Infermeria de les diferents àrees. La patologia pleural, i en particular, el vessament pleural (VP), és un problema clínic freqüent que cada any desenvolupen més d'un milió i mig de persones a Espanya i que pot ser causat per un ampli ventall de malalties: insuficiència cardíaca, cirrosi, pneumònia bacteriana, càncer -en el 75% dels casos- infeccions víriques i embòlies pulmonars, entre altres. Establir un diagnòstic precoç i acurat és fonamental, perquè d’això en depenen el tractament i el pronòstic dels pacients. Per aquesta raó, els experts recomanen fer l’abordatge d’aquesta patologia des d’unitats multidisciplinàries de patologia pleural.