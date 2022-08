L’Hospital de Bellvitge realitza el primer trasplantament cardíac en asistòlia controlada de Catalunya amb el cor d’un donant d’un altre centre

Els professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) han realitzat per primera vegada a Catalunya un trasplantament cardíac en asistòlia controlada amb el cor d’un donant procedent d’una donació multiorgànica en un altre centre hospitalari. Els equips de trasplantament cardíac i hepàtic de l’HUB es van traslladar a l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, per realitzar l’extracció multiorgànica del donant amb la col·laboració dels professionals del centre badaloní i tornar immediatament a l’Hospital de Bellvitge per completar el trasplantament. Es tracta de la primera vegada que es fa una donació en aquestes condicions a Catalunya i la quarta a tot l’Estat. El procediment requereix d’una gran expertesa i precisió, donat que el cor està molt més temps fora de circulació que en un trasplantament en asistòlia realitzat en el mateix centre on es registra la donació. Habitualment es completa un trasplantament en asistòlia controlada en menys d’una hora, i en aquest cas van ser necessaris uns 130 minuts per completar tot el procés, des de l’inici a Can Ruti fins a realitzar el trasplantament a l’HUB. El trasplantament cardíac en asistòlia controlada suposa un reforç fonamental per al trasplantament cardíac. De fet, els tres trasplantaments d’aquestes característiques realitzats a l’HUB en el que portem d’any suposen ja el 25% de l’activitat i la previsió és que aquest percentatge arribi al 30%. Carles Aguilar parla amb el Dr. Nicolás Manito, Director del Programa de Trasplantament de l’Hospital de Bellvitge.