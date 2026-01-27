Les tràgiques conseqüències dels dispositius antiimigració de Trump

Les actuacions del Servei de Control d’Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE) han generat una forta onada de crítiques tant dins com fora del país. Segons l’analista Mariano Aguirre, els operatius d’aquesta agència "inclouen detencions arbitràries, maltractaments, deportacions irregulars i separacions familiars", sovint executades per agents sense identificació visible. Uns fets greus que, en les darreres setmanes, han coincidit amb la mort de dos ciutadans nord-americans en el context de protestes a ciutats com Minneapolis.
Aguirre assenyala que les manifestacions contra aquestes polítiques migratòries han estat "majoritàriament pacífiques", i que la violència no prové dels manifestants, sinó d’una "estratègia deliberada de provocació" per part de l’administració Trump. L’ICE, que ha crescut exponencialment tant en pressupost com en nombre d’efectius els últims anys, opera amb una formació mínima —reduïda a només 47 dies— i amb mètodes propis d’unitats paramilitars, fet que incrementa el "risc d’abusos i vulneracions de drets humans".
En un context de forta polarització social, la immigració continua sent un tema central en la política nord-americana. Tot i que una part de la població dona suport a les deportacions, cada cop són més les veus que denuncien el caràcter antidemocràtic d’aquestes actuacions. Aguirre alerta que el "desafiament constant de Trump a les resolucions judicials", emparat en una Cort Suprema de majoria conservadora, pot tenir conseqüències greus per a l’estat de dret i per a l’estabilitat política del país, especialment de cara a les pròximes eleccions de mig mandat.