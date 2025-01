El tortell de massapà torna a ser l'estrella d'aquest Dia de Reis

Estem a les portes de la nit més màgica de l'any, falten 48 hores per a que arribin a casa Ses Majestats, el Reis d'Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar ja toquen terres catalanes. És per això que els pastissers i pastisseres de Catalunya treballen intensament per enllestir els tortells que menjarem diumenge. El tortell de massapà i fruita serà el més venut, tot i que el que està farcit de nata guanya adeptes. A La Ciutat hem parlat amb Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, qui ens ha explicat que "són dies de gran volum de feina als obradors de pastisseria".

"Els pastissers estem molt enfeinats. Tots els esforços que fem aquests dies estan destinats a fer tortells", explica Zaguirre. El dies previs es venen molts tortells, però són "el dia 4, el 5 i el 6, quan més tortells es venen". El tortell de massapà és el més buscat perquè és el més clàssic, que agrada gairbé tothom i que fins i tot es pots menjar al dia següent. El president del Gremi de Pastisseria ha incidit en la importància de comprar els tortells a la pastisseria més propera, al comerç de barri, on s'hi pot trobar el tortell artesà.