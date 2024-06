Les joves reivindiquen el seu lloc al món dels videojocs

"Som el mateix que els gamers i hem de prendre consciència que la indústria és nostra". Així de contundent s'ha mostrat sobre la presència de les dones al món dels videojocs la creadora i divulgadora de contingut audiovisual Susa Simer. En aquesta línia, la Laia Patau, comentarista de competicions esportives, els anomenats E-sports, també recorda que "quan érem petites, ens deien que eren cosa d'homes però ara això ha començat a canviar".

Actituds masclistes

De totes maneres, sí que han estat víctimes de comportaments masclistes. La Laia explica que, com a comentarista, ha rebut comentaris masclistes i no ha obtingut cap defensa per part d'alguns companys: "Al principi, m'enfonsava, perquè al meu company no li deien res, ara ja ric d'ells". La Simer creu que el tipus de masclisme també ha evolucionat: "Al principi, no podies parlar-ne però ara s'ho han de menjar; ara hi ha un altre tipus d'assetjament, m'expliquen com s'han de jugar als jocs d'armes". Les dues també han lamentat no haver tingut referents femenins en aquest àmbit.

El futur

A les dues els agrada el món dels videojocs. La Susa Simer ja es va iniciar abans de la pandèmia, cap al 2019, i la Laia ho va fer enmig del coronavrius però cap de les dues creu que s'hi dediqui professionalment en un futur. Més aviat ho veuen com un hobby. En tot cas, la Laia no vol ser una jugadora professional, "hi dediquen moltes hores i és un circuit molt competitiu", però sí que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut audiovisual. De la seva banda, la Susa Simer es troba més còmoda en la vessant divulgadora d'aquests videojocs.