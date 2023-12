Les estacions d'esquí es defensen: "No hem generat ni la sequera ni les restriccions"

En una entrevista a la Brúixola, el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), Joaquim Alsina Gil, ha afirmat que el 90% de l’aigua que s’utilitza per fer neu procedeix de llacs que han construït les pròpies estacions i és aigua sobrant que han emmagatzemat de la temporada anterior. A més a més, Alsina Gil ha destacat que aquesta aigua no forma part de les conques internes de Catalunya i que, en tot cas, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) té "reguladíssims" els usos que es fan de l'aigua. En aquest sentit, ha apuntat que només tres estacions - Port Del Comte, Vallter i Núria - estan controlades per l'ACA.

Estacions més eficients

Sobre la despesa energètica de les estacions d'esquí, el director de l'ACEM ha reivindicat que fa molt temps que treballen amb la tecnologia per ser més eficients i estalviar el màxim possible. En aquesta línia, Alsina Gil ha explicat que, gràcies a les millores que s'han anat introduint, els canons que fabriquen la neu gasten un 65% menys de l'energia respecte els anys 90. Al seu parer, es tracta tot plegat d'un debat "poc informat".

Comparacions amb Barcelona

El director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya ha posat xifres sobre la taula per defensar l'eficiència energètica del sector: "En un dia i mig, la ciutat de Barcelona gasta la mateixa aigua que les estacions d'esquí en una temporada; és una quantitat d'aigua molt petita". Una despesa que estaria compensada pel 17% que les estacions d'esquí aporten al VAB (Valor afegit brut) de les comarques, sense comptar els ingressos del sector hostaler.

Sobre el futur de les estacions d'esquí a Catalunya tenint en compte l'impacte del canvi climàtic, Alsina Gil ha acceptat que el canvi climàtic els afectarà com afectarà a la resta de sectors. Fins i tot, ha apuntat que potser patiran més els municipis del turisme de costa, ja que als mercats d'origenn dels turistes farà bon temps.