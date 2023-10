Les entitats socials reclamen visibilitzar els símptomes menys evidents de l'ictus

L’ictus és la segona causa de mortalitat al món i la principal causa mèdica d’incapacitat. A 48 hores del Dia Mundial d’aquesta malaltia, les entitats volen posar el focus en els pacients. Especialment, els qui ja tenen l’alta mèdica, però arrosseguen símptomes que són invisibles a ulls de la societat.

És la cara oculta d’una malaltia ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Les expertes celebren que les campanyes fetes fins ara per saber detectar els símptomes i trucar ràpidament al 112 han tingut èxit. Però ara cal fer un pas més enllà. "Ara toca donar visibilitat a altres símptomes de l'ictus que no són tan evidents i que poden ser tant o més discapacitants, com l'hiperacusia", ha explicat Roser Boza, metge de rehabilitació de la Fundació Ictus, en un acte realitzat a Foment del Treball.

Diversos pacients que han superat l’ictus denuncien que encara és una malaltia molt estigmatitzada: des de l’entorn social més pròxim fins als propis professionals sanitaris, als qui reclamen més empatia. "No podia ni moure el dit. Em van baixar a rehabilitació i em deien que caminés quan només podia moure el coll. També em deien que si no m'esforçava, em quedaria així", relata la Rosa. "Tenia una visita a Neurologia, anava amb un caminador i el neuròleg em va dir que no fingís tant. Allò va ser una frase completament lapidària per a mi", comparteix en Carlos.

Des de la Fundació Ictus recorden que els primers mesos són capitals per recuperar el màxim de funcions perdudes i que els pacients han de passar per un procés de dol. Un dels ponts per tornar a la normalitat, en la mesura del possible, és la reincorporació a la feina.

Per a prevenir l’ictus, les entitats recomanen seguir una dieta equilibrada, fer exercici, no fumar, moderar el consum d’alcohol i tenir present que les malalties coronàries, el colesterol, la diabetis i la hipertensió arterial són factors de risc.