Les dones representen el 75% del personal sanitari però només ocupen un 37% dels llocs d'alta direcció

El 75% dels professionals que treballen en el sistema sanitari català són dones. És, per tant, un sector altament feminitzat. No obstant això, el percentatge disminueix fins al 62% quan ens fixem en les posicions de comandament. I la diferència és encara més gran com més alt és el grau de responsabilitat: només el 37% dels llocs d'alta direcció estan ocupats per dones.

El Departament de Salut ha fet per primer cop una radiografia del lideratge femení en el sector. Ho ha fet en el marc de la setmana del 8M i d’un pla d’acció del Govern que pretén fomentar la igualtat. El conseller del ram, Manel Balcells, ha destacat la importància de tenir aquestes dades. "No sabíem exactament on érem pel que fa a la representació en funció del gènere en els càrrecs directius i comandaments del sistema de salut públic de Catalunya. Això ens permet evidenciar la situació i, naturalment, tenim la voluntat de, si s'han de canviar les coses, canviar-les", ha afirmat.

Les causes d'aquesta realitat

Balcells també ha recordat que la realitat actual és el fruit d’una història masclista i que no canviarà si no hi ha voluntat política. En aquest sentit, Salut emprendrà diverses accions. D’entrada, després de l’anàlisi quantitativa presentada avui, es farà una anàlisi qualitativa per detallar les raons que ens han portat fins aquí.

Carme Planas, directora de cures infermeres del Sistema de Salut de Catalunya, diu que ja en podem intuir algunes: "La distribució de les càrregues de cures, les expectatives de vida de les dones... això fa que, quan potser tenen la possibilitat, no és que no hi vulguin accedir ni que se les exclogui directament d'aquestes posicions de lideratge, és que no les ajudem prou entre tots".

En la mateixa línia, Planas ha remarcat que aquest “no és un tema de dones, sinó de tothom”. Per tot plegat, Salut oferirà a les treballadores del sector programes de formació en lideratge per fomentar la seva presència en els llocs de presa de decisions. També actualitzarà anualment les dades de lideratge femení per veure com evoluciona la bretxa de gènere.