Les claus per fer front a les rebaixes de forma segura

Acabades les celebracions de Nadal, com cada 7 de gener comença la temporada de rebaixes. Segons l'empresa de recursos humans Randstad, durant aquesta setmana de descomptes Catalunya generarà 31.400 contractes de treball, un 22% més que l’any passat.

Però com podem participar d'unes rebaixes segures i sostenibles?

El director de l'Agència catalana de Consum, Isidor García, alerta a 'La Brúixola' dels descomptes falsos i recomana guardar sempre les garanties, els prospectes, els catàlegs i els tiquets dels productes que comprem per si no compleixen les condicions amb què vam adquirir-los.

Isidor García considera la impulsivitat de comprar productes que no necessitem com "el tema més important i el moll de l'os de les rebaixes". Per aquest motiu, recalca que la compra ha de ser "un acte responsable, comparant preus i condicions i cal ser reflexius i comprar als comerços de proximitat". Tot això, apunta, per fer que el consum sigui, també, el més sostenible possible.