Les claus d'un 'superdimarts', previsiblement, sense sorpreses

15 estats nord-americans i el territori de Samoa celebren avui les primàries, que ja van començar a alguns estats el passat mes de gener i que s'acabaran de celebrar a tots els territoris el mes de juny. El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i codirector del Màster en Polítiques Públiques d'Igualtat i Drets Socials, Xavier Torrens, reconeix que "els altres 'superdimarts' sempre eren molt emocionants". En el cas d'enguany, "ja sabem qui s'endurà la immensa majoria de vots: Joe Biden i Donald Trump", assegura.



Pel que fa a la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units de permetre a Trump presentar-se a les eleccions tot i que alguns estats no ho volguessin permetre per considerar-lo un dels instigadors de l'atac al Capitoli, el professor Torrens explica una "paradoxa històrica" que el més probable és que no acabi succeint: "si Trump es pogués presentar des de la presó i guanyes, es podria autoindultar".



Joe Biden no té adversaris dins les files demòcrates, però els republicans compten també amb la presència de l'exambaixadora dels Estats Units a l'ONU, Nikki Haley: "és altament probable que acabi tirant la tovallola" aviat, diu el professor. Tot i això, afegeix que "es diu que no anava amb la intenció de guanyar sinó de donar-se a conèixer de cara a les pròximes eleccions".