Les claus de la Cimera pel Clima a Bakú

La directora de la Fundació Empresa i Clima, Elvira Carles, ha participat en les Cimeres del Clima com a membre Observer de Nacions Unides des de l’any 2010. El primer que destaca a 'La Brúixola' és que "ha estat una bona COP. Hem marxat amb molts deures a la butxaca i un nou finançament climàtic per al 2026". Carles celebra que amb la Cimera "tanquem l'arquitectura de l'Acord de París" que té com a objectiu mantenir l'augment de la temperatura molt per sota dels 2 °C durant aquest segle i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic. Preguntada per l'evolució de les cimeres al llarg dels anys, Elvira Carles reconeix que "abans teníem una gran líder, Merkel, ara no tenim un mal representant, però necessitaríem algú amb més carisma".

En els pròxims anys, les emissions mundials de diòxid de carboni aconseguiran un nivell rècord que allunyarà al món de la possibilitat d'evitar fenòmens extrems. En aquest sentit, la directora de la Fundació Empresa i Clima recalca que "ara per ara, no ho podemrevertir perquè hauríem de canviar tot el planeta ja". Pel que fa al finançament, reflexiona que no és suficient i que "hauríem de posar més diners damunt la taula". Així i tot, Elvira Carles es mostra esperançada i optimista que els organismes de tots els països posin fil a l'agulla per incentivar polítiques que solucionin aquesta situació.