L'economia i la tecnologia, més unides que mai

I en plenes negociacions pels pressupostos de la Generalitat, la consellera d’Economia, Alicia Romero, confia en aprovar-los. L’objectiu no és altre que a través dels recursos públics generar prosperitat econòmica i social invertir en dos sector clau i de futur: l’educació i la tecnologia.

Romero promet invertir bona part dels pressupostos del 2025 en aquests dos àmbits. Assegura que el coneixement que s’imparteix a les Universitats i l’FP juntament amb la implementació de la Intel·ligència Artificial permetran a Catalunya millorar com a societat del benestar. “La tecnologia i el coneixement ens han de permetre millorar com a país”, ha dit.

I més enllà dels comptes, ha celebrat els 121 milions d’euros provinents de la Unió Europea per finançar projectes d’energies renovables, xips o la quàntica. I les inversions, promet, arribaran al gran gruix del teixit empresarial català, que son les PIMES. Ara bé, amb o sense pressupostos, Romero reconeix públicament que la Generalitat no podrà costejar la construcció del 50mil pisos socials. "Si algú es pensa que en els pròxims anys farem 50.000 habitatges des de la Generalitat, és obvi que és una irrealitat, això no passarà”, ha agregat.

Per això demana, de nou, alinear estratègies amb el sector privat. Sinó, la gran promesa en matèria d’habitatge podria quedar en paper mullat.