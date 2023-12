Lauryn Hill y el premio que la eclipsó

¿Os imagináis el peso de un premio? ¿La capacidad que tiene una sola estatuilla de lograr que tu vida vaya milagrosamente a mejor y, en el mismo acto, que suponga el principio de lo que va a causar tu infelicidad más profunda? Eso le pasó a la cantante multipremiada americana Lauryn Hill.

[audio disponible con parte en catalán y parte en castellano]

Una artista genial que desde que ganó un chorro de grammys por su debut en solitario (y con su primer grupo, Los FuGees) nunca fue la misma. Y no es que conociera la fama, pero tal y como nos cuenta nuestro escritor de cabecera Víctor Ruiz Novel, quizás hubo un tema no resuelto con la velocidad de ser famosa, con las cargas de ser célebre y mundialmente conocida.

Lo cierto es que a día de hoy, casi semi retirada analizaremos junto a David Cervelló las razones, causas y consecuencias entre música soul, rap y una guinda musical noventera que hará las delicias de todos los oyentes de la sección "Esto tiene premio" de Nits de Radio en Ondacero Catalunya