L’assassinat de Coscolla

El secret de Barcelona d’avui comença a la teulada del Govern Militar de Barcelona, on trobem 8 estàtues esculpides per Felip de Coscolla. Las més sorprenent és la de Dèdal, que es representa despullat, amb casc d’aviador i amb un avió de joguina a la ma.

Felip de Coscolla

Felip de Coscolla va ser un escultor aragonès que vivia a Barcelona i que als seus inicis es va especialitzar en imatges religioses. Amb tot, amb la proclamació de la República va deixar de banda aquestes imatges per adaptar-se a la nova situació política. De fet, en aquesta època, va fer el bust a Francesc Pi i Maragall que es va instal·lar a Passeig de Gràcia amb Diagonal, on avui trobem l’obelisc.

Amb l’esclat de la Guerra Civil es va dedicar a esculpir obres d’exaltació dels milicians que lluitaven contra els colpistes i va demanar el seu ingrés a la maçoneria, concretament a la lògia Minerva de Barcelona.

Una mort sense explicació

Tot i la seva feina en la propaganda republicana i els seus antecedents maçònics, un cop acabada la guerra no va ser jutjat perquè va assegurar que l’havien obligat a treballar per a la República i va aconseguir obrir un taller al carrer Bailén on va ser assassinat un any després.

El seu assassí va ser el seu ajudant, Francesc Amorós Pellicer i tot apunta a que podria ser una venjança, tot i que mai es va arribar a confirmar. Amb tot, aquesta és la opció més possible, i és que l’escultor va morir per tres cops de maça al cap. En una de les cerimònies rituals maçòniques es representa la mort de Hiram Abif, l’arquitecte del temple de Salomó de tres cops al cap amb una maça. És per això que no es descarta que la mort de Coscolla tingués a veure amb la maçoneria.

Tot i així, és un secret que Amorós i Coscolla es van emportar a la tomba.