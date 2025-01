Laporta nega cap relació amb l'estafa a una família que va guanyar la loteria

Joan Laporta ha declarat aquest matí a la Ciutat de la Justícia com a investigat per un presumpte delicte d’estafa a una família que va guanyar la loteria. Es tracta d’un cas aliè al Barça, que s'hauria produït entre 2016 i 2018, quan estava desvinculat del club.

En aquell temps, una família a qui li havien tocat 34 milions d’euros a la primitiva l’any 2014 es va comprar un cotxe d’alta gamma. Al concessionari on el van adquirir, els van aconsellar fer inversions en societats vinculades a Laporta. Finalment, van invertir 2,4 milions d’euros per un període de tres anys a la companyia xinesa CSSB Limited, amb l’assessorament de Laporta. Segons l’advocat de la família, se’ls va prometre una rendibilitat del 6%, però només van rebre els beneficis durant dos mesos. L’estafa ascendiria a 4,7 milions d’euros.

D'acord amb la versió de l’acusació, la família es va reunir amb Laporta al seu despatx, cosa que l’actual president del Barça ja va negar fa uns dies en un comunicat. Avui ha tornat a negar tota relació amb els fets en la seva declaració al jutjat d’instrucció número 6 de Barcelona, que ha durat uns tres quarts d’hora.

Resposta a totes les parts

"El senyor Laporta no té cap mena de relació ni participació en aquests projectes empresarials que no han pogut funcionar adequadament. Per l'interès d'algú a involucrar-lo, per donar a l'assumpte una rellevància que no té o per fer una campanya contra ell, per això ha hagut de venir avui aquí. Però entenem que el tema no té més recorregut", ha dit Jordi Pujante, el seu advocat. Cal recordar que la querella es va interposar el 2023 i va ser arxivada, però l’Audiència de Barcelona va ordenar reobrir-la. Laporta ho vincula a un “nou episodi de linxament mediàtic” contra la seva imatge i confia, diu, que s’imposi la veritat.

L’investigat ha respost les preguntes de totes les parts; no ha fet el mateix, però, amb les preguntes dels periodistes a l’entrada i a la sortida de la Ciutat de la Justícia. Només s’ha pronunciat sobre un penal no xiulat en l’últim partit del Barça.