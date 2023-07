Laporta: "Ara mateix no podem fitxar una primera opció pel migcentre"

El president del Barça Joan Laporta assegura en una entrevista a La Vanguardia que no serà possible portar les primeres opcions que demana Xavi a la posició de migcentre. El tècnic ha reiterat diverses vegades que és fonamental reforçar la posició amb un jugador de primer nivell però Laporta reconeix que el club no està en disposició de fer operacions de gran envergadura i que, a més, "l'arribada d'un jugador de primer nivell a la posició talla la progressió de jugadors del planter".

Sobre el tècnic deia el president que la seva renovació és molt important pel club però que, com el mateix Xavi ja sap, abans s'han d'enllestir altres operacions.

El president culer també ha confirmat que el club encara arrossega deutes amb Leo Messi fins el 2025 pel diferiment dels pagaments i que en cap moment s'ha posat a Ansu Fati al mercat. Reconeixia Laporta que al club esperen que el davanter recuperi la seva millor versió d'abans de la lesió i que "s'ha de guanyar la confiança de Xavi".

Un Barça que segueix pendent d'Arda Guler, mitjapunta del Fenerbahce de 18 anys. Diversos mitjans asseguren que el jugador no vol dilatar la seva decisió i que en les properes hores confirmarà al seu entrenador si accepta la proposta del Barça, que sembla la més propera, o la del Reial Madrid, que també ha enviat emisaris a Istambul per convèncer el jugador. Una operació que podria rondar els 23 milions d'euros tot i que la clausula és de 17 i mig. Laporta deia ahir durant un acte al poble de Daimiel que Guler és un gran objectiu i q ue s'està treballant en el seu fitxatge.