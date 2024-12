Lamine Yamal, un altre cop lesionat del turmell

Pèssimes notícies pel Barça. Lamine Yamal s’estarà entre tres i quatre setmanes de baixa per una lesió de grau 1 al lligament intertibi – peroneu anterior. L’extrem de la Masia va rebre una forta entrada al duel disputat a l’Olímpic de Montjuïc contra el Leganés, de la dissetena jornada de Lliga, i les proves que li han realitzat han dictaminat aquesta lesió. És el mateix turmell que ja li va donar problemes ara fa un mes.

Per tant, Lamime Yamal es perdrà el partit d’aquest dissabte a casa contra l’Atlètic de Madrid, el dels setzens de Copa contra el Barbastro i és dubte per la disputa de la Supercopa a l’Aràbia Saudita. Arribaria molt just per la semifinal contra l’Athletic Club del dimecres 8 de gener i també per a la hipotètica final, que es jugaria el diumenge 12 de gener.