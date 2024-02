L'AMB reduirà la pressió de subministrament de l'aigua en set municipis a partir de l'11 de març

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha anunciat que començarà a reduir la pressió de subministrament de l'aigua en set municipis on se supera el llindar diari estipulat.

Els municipis afectats són:

Begues

Cervelló

Corbera de Llobregat

La Palma de Cervelló

Sant Just Desvern

Sant Vicenç dels Horts

Tiana

Allargar els recursos

La mesura s'ha pres amb la finalitat de baixar la dotació al màxim amb l'objectiu d'allargar els recursos tant com sigui possible per si la situació no millora en els propers mesos.

Cal tenir en compte que la pressió de l'aigua ja està ajustada a l'àrea metropolitana als límits més baixos que estipula el reglament.

Ara, amb aquesta nova reducció, si es fa un consum excessiu es podran notar efectes... però l'AMB defensa que amb un consum com l'actual les afectacions no han de ser destacables.

Avís als afectats

L'organisme enviarà en les properes setmanes una carta als 24.000 abonats domèstics que superen els 200 litres per habitant i dia estipulats per demanar-los un consum responsable. Representen l’1,5% del total d’abonats de l’àrea.

Pel que fa als grans consumidors, sol·licitaran un resum de les mesures d'estalvi d'aigua que han posat en marxa fins ara, en què es diferenciï l'aigua de procés i els altres usos. També es demanarà la previsió de mesures futures, en cas que estiguin concretades.

Actualment, el 25 % de l’aigua que consumeixen els 3,3 milions d’habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona prové de la regeneració.