L'altra cara de la moneda d'un acord in extremis

Europa acorda reduir a 27 els dies de pesca al mediterrani. Ara bé, les negociacions entre els estats membres i el govern europeu han acordat mesures mediambientals compensatòries perquè puguin sortir gairebé o els mateixos dies que aquest any. De mitjana, uns 130.

El govern català, però, ha promés fer tot el que faci falta perquè cap pescador hagi de deixar el negoci. Ha promès, entre altres, destinar els recursos que calgui perquè puguin implementar les mesures que reclama Europa. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per demà una reunió extraordinària amb els grups parlamentaris per estudiar com abordar aquesta situació.

La llista de mesures compensatòries inclouen accions com el canvi de les portes que s'usen en les xarxes d'arrossegament i també es tenen en compte factors com ara que una embarcació estigui afectada per un període de veda. La posada en marxa de modificacions abans de l'1 de maig de 2025 també permetrà incrementar els dies de feina. Al mateix temps, jugarà a favor de l'augment de dies d'activitat el fet que un país aconsegueixi que un percentatge mínim de la seva flota apliqui mesures sostenibles.

Però què ha passat durant aquest dos dies de negociació? Com s’ha tancat definitivament aquest acord? Doncs la clau de volta d’aquest pacte el trobem en el canvi de govern a Europa.

De fet, el ministre d’agricultura, Luís Planas, ha reconegut al programa Más de Uno d’Onda Cero que "les negociacions han estat a punt de trencar-se". I és més, la Carmen Crespo, presidenta de la comissió de Pesca del Parlament Europeu i Eurodiputada pel PP, ha assegurat al micròfons d’aquesta casa que Espanya havia perdut els acords amb altres països europeus per bloquejar la nova normativa. "Planas ya no contaba con el número de países suficientes como para presentar una minoria de bloqueo", añande Crespo.

El nou reglament, que limita els dies de pesca al mediterrani a 27 l’any respon a una normativa aprovada el 2019 per l’antiga comissió europea. Una comissió, explica Crespo, "excessivament restrictiva" amb els pescadors. Ha estat la voluntarietat del nou comissariat d’Agricultura el què ha permès l’entrada de mesures compensatòries. Assegura que ara la nova comissió busca més competitivtat per al sector pesquer i que ja treballa en un nou reglament més menys lesiu basat en sentències europees.

Crespo assegura que "el nou text que es redacti haurà de ser aprovat pel Parlament i el Consell europeu i podria ser efectiu en 3 anys". Per ara, posa deures a Espanya: Buscar noves aliances davant la pèrdua de suports amb França i Itàlia i "impulsar estudis més acorats a la realitat ambiental actual per contraposar els dels 2019".