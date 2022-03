L’alcalde de Santa Susanna no descarta alternatives a la línia R1 però crida a cuidar la costa

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Campolier ha assegurat que és “optimista” perquè “ja tenim la sorra”. El que cal fer, segons l’alcalde, és fer les obres necessàries per aconseguir que la sorra es mantingui i “normalitzar la platja”. En aquest sentit, el batlle de Santa Susanna no nega que “el canvi climàtic tingui la seva influència” però ha assegura que el cal és “fer un estudi profund de la costa” perquè “el mar està intentant recuperar espais que ja havia ocupat”. Segons Campolier, cal fer bé les coses com s’ha fet amb el riu Tordera.

Moure la línia 1

Tot i això, l’alcalde de Santa Susanna no descarta estudiar un recorregut alternatiu de la R1 per l’interior. Ha explicat que es van fer estudis per fer la línia per sota de la N-II i a l’entorn de l’autopista AP7 però tots tenen “problemes”.

Reparar altres serveis

Després de recuperar el servei dels ferrocarrils, Campolier confia en què aviat també es pugui reparar el servei de clavegueram que recull les aigües de Palafolls, Malgrat i Santa Susanna i un cable d’alta tensió d’una xarxa tancada que afecta diversos transformadors.