L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha desallotjat i enderrocat les barraques de la zona de la depuradora

Dilluns la Policia Local i els Mossos van desplaçar-se fins el lloc per notificar i avui les màquines han derruït les construccions, la majoria fetes amb retalls de fustes, plàstics i cartells publicitaris. També s’han enderrocat les zones d'horta que els inquilins de l'espai havien creat.

L'Ajuntament ha actuat en aquest emplaçament com mesos enrere ja ho va fer a la zona de la Pollancreda, on han detectat la proliferació de barraques. En aquest sentit, el consistori remarca que vol fer front al barraquisme. "Hi ha gent de tot tipus, bàsicament són vulnerables i tenen dificulatats, però també n'hi ha que no volen que els identifiquem", relata el regidor de Territori i Mobilitat de Montcada, Andreu Iruela.

El consistori estima que en tot el municipi hi ha mig miler de barraques, algunes, sobretot al Pla del Besòs, on s'hi duen a terme activitats il·legals.

L'Ajuntament ha actuat en aquest emplaçament com mesos enrere ja ho va fer a la zona de la Pollancreda, on han detectat no només la proliferació de barraques, sinó també la parcel·lació per part de tercers, que posteriorment venen els terrenys a gent que necessita un espai: "Hi ha un negoci darrere d'aquestes situacions que també hem d'eradicar", apunta Iruela.