BADALONA

L’Ajuntament de Badalona demana a la Generalitat que inspeccioni els 440 pisos que es troben en la mateixa illa de cases que l’esfondrat fa una setmana

Per causes que encara es desconeixen, un edifici de 5 plantes es va esfondrar al carrer Canigó número 9 de Badalona, 13 dies després de passar una inspecció tècnica. El número 7, també ha estat desallotjat per l’aparició d’una esquerda a la paret adjacent. Ja són 3 morts i 40 famílies evacuades

Ricard Jiménez