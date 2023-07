LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

L'Ainhoa Martínez és la campiona d’Espanya juvenil de petanca amb només 12 anys

L’Ainhoa Martínez té només 12 anys i va quedar primera al torneig disputat a Santa Susanna davant de jugadores de més edat, ja que no hi ha més categories per sota de la de juvenil.