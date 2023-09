Durant la tertúlia d'avui, analitzem una setmana que ha estat molt intensa pel que fa a la política. Paral·lelament, hem viscut un debat d'investidura al Congrés i un de política general al Parlament. Pel que fa al bloc independentista, la Clàudia Tarinas i el Javi Gallego valoren la unitat d'acció entre Esquerra i Junts per fer un referèndum com a condició per investir Sánchez.