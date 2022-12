Robert Calvo ens proposa l'espectacle 'The Feliuettes' que reinterpreta el llegat musical de Núria Feliu, protagonitzat per Laia Alsina, Maria Cirici i Laura Pau. També ens porta el nou musical 'Grease' a Barcelona. Avui, parlem de sèries relacionades amb el món mèdic amb Jaume Mas. Les seves propostes són 'The Good Doctor', 'Nurse Jackie' o 'Scrubs'. I acabem amb tota l'actualitat musical amb la Marta Lozano. Aquest cap de setmana, Bomba Estéreo, Dani Martín i Black Pink.