L’actualitat en 2 minuts 29/09/2023

En marxa la darrera jornada del Debat de Política General que l’independentisme aprofita per pressionar Pedro Sánchez i exhibir unitat, enmig d’una setmana de retrets i desconfiances. La majoria independentista tirarà endavant dues resolucions per condicionar la política estatal: una sobre l’autodeterminació i una altra sobre l’amnistia. El PSC la portaveu del PSC, Alícia Romero, adverteix del risc de tirar pel dret. Ara, comencen les votacions de les propostes resolució. Les que fan referència al referèndum i l'amnistia... seran les últimes.

Mentrestant... L'Ajuntament de Barcelona ha creat la Comissió del Pacte per a la transformació de la ronda de Dalt i el seu entorn. Es tracta d'un òrgan d'estudi de les actuacions que es faran per a cobrir la via en l'àmbit d'Horta-Guinardó. Aquest acord es desprèn d’una moció que ha presentat el govern municipal al ple d’aquest divendres... un ple marcat per la proposta d’una eventual llei d’amnistia. Concretament, s’hi presentaran dues proposicions: una conjunta de Junts i Esquerra, la qual demana donar suport a una llei d’amnistia; i una altra del Partit Popular, que el que busca és rebutjar-la.

Més coses... El Govern i els Bombers Voluntaris de la Generalitat han tancat un acord per dotar d'una millor cobertura sanitària el cos i garantir la percepció d'una compensació mensual en cas d'incapacitat temporal o permanent. El Consell de Bombers Voluntaris, l'òrgan col·legiat d'assessorament i consulta adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, es va reunir aquest dijous per tal de fer front a les demandes del col·lectiu, que en les últimes setmanes s'havia manifestat per reclamar una regularització del cos i més protecció en cas d'accident.